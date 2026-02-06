El carisma siempre triunfa ¡desgraciadamente! sobre la competencia  

¿Por qué casi siempre se elige a políticos que prometen todo y luego nunca cumplen nada? ¿Por qué los expertos son ignorados y un fanfarrón prácticamente analfabeto acaba rigiendo los destinos de un país o incluso del mundo? Pues no es por ninguna confabulación, es algo desgraciadamente casi irremediable debido a la forma que tiene nuestro cerebro primate a la hora de tomar decisiones.
| etiquetas: cerebro , sesgos , pensamiento , ciencia
Una persona inteligente ve muchas posibilidades siempre y se maneja muy bien con la información parcial. Por el contrario, un idiota verá como mucho una sola posibilidad.
En consecuencia un idiota dirá cosas que se entienden por los demás idiotas, y sin ninguna ambigüedad.
Por el contrario, los idiotas no son capaces de entender las posibilidades que maneja alguien inteligente.
En consecuencia, siempre se elige a idiotas como líderes.
Como que las habilidades varían según el tema, todo el mundo cae alguna vez en eso.
El poder tiene sus mecanismos internos y sus tiempos, y muchas veces el que llega arriba es por haber estado en el momento preciso y el lugar adecuado (el que resisite… » ver todo el comentario