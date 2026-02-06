edición general
El carisma siempre triunfa ¡desgraciadamente! sobre la competencia

¿Por qué casi siempre se elige a políticos que prometen todo y luego nunca cumplen nada? ¿Por qué los expertos son ignorados y un fanfarrón prácticamente analfabeto acaba rigiendo los destinos de un país o incluso del mundo? Pues no es por ninguna confabulación, es algo desgraciadamente casi irremediable debido a la forma que tiene nuestro cerebro primate a la hora de tomar decisiones.

#1 coydanerko
La mayoría de la población es idiota. Directamente idiota. Esto no se suele decir tan claro pero es exactamente así.

Una persona inteligente ve muchas posibilidades siempre y se maneja muy bien con la información parcial. Por el contrario, un idiota verá como mucho una sola posibilidad.

En consecuencia un idiota dirá cosas que se entienden por los demás idiotas, y sin ninguna ambigüedad.

Por el contrario, los idiotas no son capaces de entender las posibilidades que maneja alguien inteligente.

En consecuencia, siempre se elige a idiotas como líderes.
traviesvs_maximvs #2 traviesvs_maximvs
#1 otra cosa que no acepta la masa es que alguien diga "no lo sé". La duda y la cautela se toman como señal de debilidad e incompetencia. También está la capacidad de análisis de buena parte de la población, que brilla por su ausencia. Se grita, se berrea, se recurre al chascarrillo frente a argumentos mínimamente complejos, tal y como reflejaba la profética idiocracia.
#3 coydanerko
#2 Si no se les da una seguridad, por falsa que sea, se ponen muy nerviosos y les entra miedo. En consecuencia van a buscar la seguridad.
Ferran #4 Ferran
#3 Y los idiotas pretenden conseguir seguridad jodiendo a los más débiles (extranjeros, trabajadores…), incluso siendo ellos extranjeros o trabajadores :-S
#6 coydanerko *
#4 Es el efecto Dunning-Kruger, según el cual las habilidades necesarias para tener más competencia son las mismas habilidades que hacen falta para darse cuenta de que hay otras personas más competentes. En consecuencia el idiota cree ser mucho más competente de lo que realmente es y eso le lleva a creerse superior.

Como que las habilidades varían según el tema, todo el mundo cae alguna vez en eso.
#5 MPPC
#1 Si a eso unes que el idiota nunca se dará cuenta de que es idiota y no dudará nunca, pues ya lo tienes. Y además todos somos idiotas, en algún momento, lo que pasa que hay quien es idiota todo el tiempo.
#7 chocoleches
Es falso que el carisma triunfe, falsísimo. No hay más que echar un vistazo a los políticos que gobiernan. El político mejor valorado hasta hace poco era Feijóo con un 3,5 sobre 10. Quizá Rufián se haya ganado un cierto carisma por sus intervenciones en el parlamento, pero ni pincha ni corta más allá de apoyar al gobierno.

El poder tiene sus mecanismos internos y sus tiempos, y muchas veces el que llega arriba es por haber estado en el momento preciso y el lugar adecuado (el que resisite…   » ver todo el comentario
