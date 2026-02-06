El carisma siempre triunfa ¡desgraciadamente! sobre la competencia  

¿Por qué casi siempre se elige a políticos que prometen todo y luego nunca cumplen nada? ¿Por qué los expertos son ignorados y un fanfarrón prácticamente analfabeto acaba rigiendo los destinos de un país o incluso del mundo? Pues no es por ninguna confabulación, es algo desgraciadamente casi irremediable debido a la forma que tiene nuestro cerebro primate a la hora de tomar decisiones.