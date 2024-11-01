edición general
Cardi B se pelea con las autoridades de Seguridad Nacional en redes tras amenaza de la rapera al ICE

“Por qué no quieren hablar de los archivos de Epstein?”, preguntó la rapera al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. “Si ICE viene aquí, vamos a pelear con ellos. Tengo un poco de spray para osos detrás del escenario. No se llevarán a mis fans, malditos. ¡Vamos!”, dijo, antes de lanzarse con su éxito ‘I Like It’.

