Cárcel para un cirujano británico que se hizo amputar las piernas para cobrar un seguro

Un cirujano británico que forzó la amputación de sus propias piernas para cobrar el dinero de un seguro y por un supuesto "interés sexual" fue condenado este jueves a 32 meses de cárcel por el tribunal de Tutro, en Cornualles (suroeste de Inglaterra).

Torrezzno #1 Torrezzno
por un supuesto "interés sexual"

Joder este tio ha leido Crash de Ballard seguro

La peli de cronenberg también mola  media
Kantinero #3 Kantinero
Lo tiene difícil para escaparse del talego
#6 Leon_Bocanegra
Le interesaría una charla con Pistorius.
Furiano.46 #2 Furiano.46
Menudo elemento... Deberían internarlo pero en psiquiátrico
reivaj01 #5 reivaj01
#2 Parece que no estaba sólo.
"Hopper, a quien se le impuso una orden de prevención de daños sexuales durante 10 años, era asiduo de una web de pornografía extrema en el que hombres se autoamputaban sus genitales a cambio de dinero, entre otras actividades sádicas."
Madre mía, cómo están las cabezas.
Arkhan #7 Arkhan
#5 Me genera mucha intranquilidad saber que esas páginas existen y no poder averiguar si alguien de mi entorno es asiduo a ellas.
AntiTankie #4 AntiTankie
Una peli sobre sillas de ruedas
