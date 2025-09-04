Cárcel para un cirujano británico que se hizo amputar las piernas para cobrar un seguro

Un cirujano británico que forzó la amputación de sus propias piernas para cobrar el dinero de un seguro y por un supuesto "interés sexual" fue condenado este jueves a 32 meses de cárcel por el tribunal de Tutro, en Cornualles (suroeste de Inglaterra).
Joder este tio ha leido Crash de Ballard seguro
La peli de cronenberg también mola
"Hopper, a quien se le impuso una orden de prevención de daños sexuales durante 10 años, era asiduo de una web de pornografía extrema en el que hombres se autoamputaban sus genitales a cambio de dinero, entre otras actividades sádicas."
Madre mía, cómo están las cabezas.