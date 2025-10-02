edición general
Caracas se adelanta a Vigo y enciende sus luces de Navidad

La alcaldesa de Caracas se ha marcado un ‘Abel Caballero’ y ha encendio ya las luces de Navidad. Carmen Meléndez dio paso a un show de drones y a artistas como Billo’s Caracas Boys, Cardenales del Éxito, Omar Enrique, Proyecto A, Los Cadillac, Mabel Yeah y Omar Acedo. Las luces ya no se apagarán hasta el próximo 6 de enero. De esta manera, mientras en Vigo aún sigue la colocación del alumbrado navideño, en Venezuela ya están en plenas fiestas.

#3 Barriales *
El año que viene Abel no las apaga y asunto zanjado. Cada año un millón mas de leds.
Ponen una central nuclear en las cíes y palante.

#4 Toponotomalasuerte
Ya tiene tema ayuso pa esta semana

#1 Leon_Bocanegra
Te arrepentirás,Maduro! Entrega las luces.

rob #2 rob
A Caballero le da un jari...


