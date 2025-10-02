Caracas se adelanta a Vigo y enciende sus luces de Navidad

La alcaldesa de Caracas se ha marcado un ‘Abel Caballero’ y ha encendio ya las luces de Navidad. Carmen Meléndez dio paso a un show de drones y a artistas como Billo’s Caracas Boys, Cardenales del Éxito, Omar Enrique, Proyecto A, Los Cadillac, Mabel Yeah y Omar Acedo. Las luces ya no se apagarán hasta el próximo 6 de enero. De esta manera, mientras en Vigo aún sigue la colocación del alumbrado navideño, en Venezuela ya están en plenas fiestas.