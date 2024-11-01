edición general
1 meneos
17 clics

Una carabina farmacológica ‘casi universal’ para enfermedades raras

el tolvaptán, un medicamento aprobado para afecciones renales, puede estabilizar casi todas las versiones mutadas de una proteína humana

| etiquetas: enfermedades raras , proteína humana
1 0 0 K 10 ciencia
1 comentarios
1 0 0 K 10 ciencia
crob #1 crob
universal + rara =? oxímoron =? interés
0 K 11

menéame