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La cara oculta de la IA: cómo las grandes tecnológicas maquillan su impacto ambiental

La cara oculta de la IA: cómo las grandes tecnológicas maquillan su impacto ambiental

Las principales empresas del sector, como Google, Microsoft o Amazon, recurren a trucos contables, promesas vacías, certificados, compensaciones y mensajes ambiguos para presentar como sostenibles el consumo eléctrico que esta genera.

| etiquetas: google , amazon , ia , medioambiente
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9 comentarios
6 2 0 K 35 tecnología
Asimismov #8 Asimismov *
#7 depende del tipo de planta, las de cogeneración precisan de un bajo consumo de agua, pero la parada de una central nuclear consume muchísima agua fría y de calidad. Y si, nos quejamos del gasto de agua de las centrales nucleares quienes vivimos aguas abajo.
Cofrentes evapora unos 18 Hm³ al año y consume de 24 a 30 Hm³ de agua fría y de calidad, devolviendo de 6 a 12 Hm³ caliente y salinizada.
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Asimismov #6 Asimismov
#5 no sólo se evapora, esas 350 o 400 calorías son las que hacen que el agua sea la sustancia más eficiente en refrigeración. Y no solo evapora, también "arrastra" agua líquida caliente, que es el "humo" que ves en las torres de refrigeración.
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anv #7 anv
#6 Y no solo evapora, también "arrastra" agua líquida caliente, que es el "humo" que ves en las torres de refrigeración

Si en vez de torres de refrigeración pones radiadores en oficinas, aprovechas parte de la energía y ahorras en calefacción.

No he visto a gente quejarse de que una planta de generación de electricidad se gaste mucha agua.
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ed25519 #9 ed25519
si solo maquillasen eso......
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anv #1 anv
Digo yo... dicen que la IA consume mucha agua. En realidad no la consumen. Sólo la calientan.

Existen muchas industrias que necesitan calor para funcionar. Aunque más no sea calefacción para edificios de oficinas. ¿No podrían aprovechar el calor de los centros de datos?
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Asimismov #2 Asimismov
#1 el día que explicaban en clase qué es la entalpía de vaporización no fuiste a clase ¿verdad?
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#3 Pitchford
#2 Existen sistemas de refrigeración de centros de datos con circuito cerrado de agua, que no consumen agua, pero a cambio consumen más energía eléctrica. No son los más habituales, solo cuando la escasez de agua en la zona aprieta.
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anv #5 anv *
#2,#4 No veo la necesidad de llegar al punto de vaporizar el agua en los centros de datos. Pero incluso aunque hubiera pérdida de energía, hay un intermedio entre tirar toda la energía y tirar una parte y reaprovechar el resto.

¿Sabes que hay gente usando mineros de criptomonedas como calefacción para sus casas en invierno? Compensan parte del gasto de calefacción con algo de ganancia calculando hashes de transacciones.
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Asimismov #4 Asimismov
#1 calentar un gramo de agua un grado centígrado define una caloría.

Evaporar un gramo de agua es equivalente de 350 a 400 calorías.

Este es el motivo por el que no explota el agua cuando la calientas a 100⁰C y precisas de seguir aportando mucho calor para que se evapore.

Nota: el agua evaporada se pierde en la atmósfera y no se recupera fácilmente.
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