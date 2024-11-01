La cara oculta de la IA: cómo las grandes tecnológicas maquillan su impacto ambiental

Las principales empresas del sector, como Google, Microsoft o Amazon, recurren a trucos contables, promesas vacías, certificados, compensaciones y mensajes ambiguos para presentar como sostenibles el consumo eléctrico que esta genera.
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Cofrentes evapora unos 18 Hm³ al año y consume de 24 a 30 Hm³ de agua fría y de calidad, devolviendo de 6 a 12 Hm³ caliente y salinizada.
Si en vez de torres de refrigeración pones radiadores en oficinas, aprovechas parte de la energía y ahorras en calefacción.
No he visto a gente quejarse de que una planta de generación de electricidad se gaste mucha agua.
Existen muchas industrias que necesitan calor para funcionar. Aunque más no sea calefacción para edificios de oficinas. ¿No podrían aprovechar el calor de los centros de datos?
¿Sabes que hay gente usando mineros de criptomonedas como calefacción para sus casas en invierno? Compensan parte del gasto de calefacción con algo de ganancia calculando hashes de transacciones.
Evaporar un gramo de agua es equivalente de 350 a 400 calorías.
Este es el motivo por el que no explota el agua cuando la calientas a 100⁰C y precisas de seguir aportando mucho calor para que se evapore.
Nota: el agua evaporada se pierde en la atmósfera y no se recupera fácilmente.