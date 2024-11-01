edición general
Cara a cara entre Patxi López y Miguel Tellado

Cara a cara entre Patxi López y Miguel Tellado  

Miguel Tellado protagoniza uno de los momentos más vergonzosos en televisión al ser incapaz de nombrar un solo libro que le haya influenciado. El portavoz del PP demuestra su nivel cultural admitiendo que "ni acumula libros en la mesilla" mientras Patxi López le da un repaso sobre coherencia política y manipulación de datos

vicus.
Tellado El Notas, una vergüenza, primero por que es de mala educación y no saber estar, segundo por qué el que usa notar para enlazar su discurso es por que no cree lo que dice y miente, tomando a los demás por tontos. Siempre he dicho y lo diré, en este país no hay alternativa al actual gobierno, porque la derecha y la extrema derecha está dirigida por idiotas, para la suerte de la mayoría social
Sandevil
Coño, es que si dice la Interviú, quedaba como el culo.
pedrobotero
Con la de gente válida que hay en Galicia mira que exportamos mierda... mi madriña que fulano
vicus.
#4 Y seguiremos así hasta que nos den la independencia :troll:
atabey
#5 Pues ya podemos esperar. Aquí pones a una piedra al frente del PP y la piedra saca mayoría absoluta.
Atusateelpelo
Solo por ponerlo en contexto.

Es un cara a cara en "Letras en Sevilla" el año pasado. Ese foro de la Fundacion Cajasol organizado por Perez Reverte y Vigorra superfacha segun dicen.

Y para esto valen los cara a cara. Para que los mentirosos queden en evidencia.

Pues nada, este año fue cancelado. Los "fachas" no quedaron en evidencia como el año pasado quedo Tellado tal y como hemos visto.

Ah, y en MNM se celebro. {0x1f44c}
FunFrock
¿un video de hace 1 año?
abogado_del_diablo
Siempre me ha llamado la atención de que la derecha que presume de modales, educación y cultura, suele estar muy, muy por debajo de la capacitación de los políticos de la izquierda. En cultura y en oratoria.

El PP es un partido con millones de votantes, ¿de verdad no tienen a nadie más capacitado que Tellado, Ayuso, Feijóo o Rajoy, que dan vergüenza ajena por su tremenda incultura o directamente por su nula capacidad de construir un discurso de más de un minuto sintácticamente correcto?
Supongo que es lo que tiene presumir de meritocracia quien menos uso hace de ella.
Tecar
Estos vídeos de media hora en los que aparece un pavo comentando un tema e interrumpiendo de forma impertinente continuamente son infumables.
oscarcr80
Alguien alguna vez ha visto en el mismo sitio y simultáneamente a Patxi López y a Máximo Pradera?
