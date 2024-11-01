Cara a cara entre Patxi López y Miguel Tellado  

Miguel Tellado protagoniza uno de los momentos más vergonzosos en televisión al ser incapaz de nombrar un solo libro que le haya influenciado. El portavoz del PP demuestra su nivel cultural admitiendo que "ni acumula libros en la mesilla" mientras Patxi López le da un repaso sobre coherencia política y manipulación de datos
Es un cara a cara en "Letras en Sevilla" el año pasado. Ese foro de la Fundacion Cajasol organizado por Perez Reverte y Vigorra superfacha segun dicen.
Y para esto valen los cara a cara. Para que los mentirosos queden en evidencia.
Pues nada, este año fue cancelado. Los "fachas" no quedaron en evidencia como el año pasado quedo Tellado tal y como hemos visto.
Ah, y en MNM se celebro.
El PP es un partido con millones de votantes, ¿de verdad no tienen a nadie más capacitado que Tellado, Ayuso, Feijóo o Rajoy, que dan vergüenza ajena por su tremenda incultura o directamente por su nula capacidad de construir un discurso de más de un minuto sintácticamente correcto?
Supongo que es lo que tiene presumir de meritocracia quien menos uso hace de ella.