CAR-T: La Junta de Andalucía contradice a sus propios médicos y asegura que el retraso en una terapia contra el cáncer se debió a “criterios clínicos”

l consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha negado este miércoles que la Junta de Andalucía se demorara en el uso de terapias CAR-T esenciales frente al mieloma múltiple. Su declaración va en contra de lo que expuso el jefe del servicio de Hematología del Hospital Virgen del Rocío en tres ocasiones en sendos informes que fueron conocidos por el Consejo de Gobierno y en los que se alertaba de las graves consecuencias de esta tardanza para la supervivencia de los enfermos.

Otra gente que no da beneficios al paredón. Esos no merecen vivir, mirar que venir a la SAS a hacer gasto. Güentó!
No pongo el emoticono ese porque es una verdad como un templo.
El problema es simple: incluso después de muertos por estos retrasos hay votantes que seguirían votando PP. Cuando en tu cabeza instalan la idea de vivir de las migajas de los ricos es difícil salir de ella.
El PP mintiendo. Da igual cuando lo leas.
