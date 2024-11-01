Captan a extranjeros saqueando Oxxo en Puerto Vallarta tras ola de violencia  

El material, grabado el domingo 23 o lunes 24 de febrero, registró el momento en que varias personas, hablando en inglés con acentos identificados por usuarios como canadienses o estadunidenses, cargaron artículos como botellas de agua, botanas y otros productos. Cuando un ciudadano mexicano los confrontó y les reclamó por el robo, uno de los implicados respondió con frases como “nos dijeron que podíamos tomar lo que quisiéramos gratis”, intentando justificar la acción.