edición general
4 meneos
19 clics
Captan a extranjeros saqueando Oxxo en Puerto Vallarta tras ola de violencia

Captan a extranjeros saqueando Oxxo en Puerto Vallarta tras ola de violencia  

El material, grabado el domingo 23 o lunes 24 de febrero, registró el momento en que varias personas, hablando en inglés con acentos identificados por usuarios como canadienses o estadunidenses, cargaron artículos como botellas de agua, botanas y otros productos. Cuando un ciudadano mexicano los confrontó y les reclamó por el robo, uno de los implicados respondió con frases como “nos dijeron que podíamos tomar lo que quisiéramos gratis”, intentando justificar la acción.

| etiquetas: extranjeros robando , oxxo , puerto vallarta , méxico
3 1 1 K 34 actualidad
3 comentarios
3 1 1 K 34 actualidad
NoEresTuSoyYo #1 NoEresTuSoyYo *
WOW, si esto sucediese al revés, como mismo dice el muchacho que graba el vídeo...
0 K 20
#2 arreglenenlacemagico
#1 pero es que en USA aparece la policia en Mexico no...
0 K 8
Format_C #3 Format_C
Pues para la carcel de bukele con ese alien con antecedentes
0 K 7

menéame