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La Capilla Sixtina de la carne

La Capilla Sixtina de la carne

El origen de este reportaje se remonta a la pandemia.

| etiquetas: jose gordón , el capricho , jiménez de jamuz , carne , buey
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Kamillerix #1 Kamillerix
Me siento como el perro de Pavlov... :roll:
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menéame