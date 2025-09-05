edición general
“Caos crónico” en las urgencias de Terrassa: los médicos alzan la voz tras el suicidio

El sindicato alerta del déficit de personal y equipamientos y reclama actuaciones inmediatas para evitar nuevas tragedias ...

#1 Borgiano
No interesa, ahí gobiernan los buenos
