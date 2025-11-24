El caos comercial hace que las empresas replanteen su relación con EE. UU

De Suecia a México, seis pequeñas empresas hablan de cómo se comunican con sus clientes estadounidenses en medio de la incertidumbre causada por los aranceles de Trump. El cultivador de té de Japón, la empresa de calzado de Montreal, el chocolatero de México: las pequeñas empresas de todo el mundo se han visto sacudidas por las políticas comerciales en constante cambio del presidente Donald Trump.