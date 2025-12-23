Canteli defiende el pacto con IU y critica la «falta de humildad» del PSOE y Vox

El alcalde ha incidido en que «es bueno que dos partidos tan distantes se junten por Oviedo» El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha defendido el pacto presupuestario acordado con IU «porque es bueno para Asturias» mientras ha cuestionado la falta de diálogo que demuestran PSOE y Vox, formaciones a las que ha acusado además de «falta de humildad» por no reconocer que han metido la pata en cuestiones como la compra del Calatrava.
| etiquetas: canteli , pp , iu , psoe , vox , alcalde , oviedo
Lo de la crispación, que viene la ultraderecha etc es para los ciudadanos aborregaos, los políticos pasan muchísimo.
Canteli es alcalde de Oviedo. Para quien debería ser bueno es para Oviedo.
Tiene el síndrome de ayuso. Se cree que Asturias es Oviedo como la otra se cree que Madrid es España.