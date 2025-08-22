·
4250
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
3695
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
4333
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
3953
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
3294
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
más votadas
614
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
369
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
481
’Malas Lenguas’ destapa las pruebas de la mala praxis de la UCO en el ‘caso Montoro’: 160.580 euros
379
Los partes internos de los bomberos forestales gallegos que desmienten a Alfonso Rueda
755
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
6
meneos
61
clics
Cansancio y exceso de vitaminas: la consecuencia menos conocida de las bebidas energéticas
Los médicos han encontrado perjuicios que van más allá de las altas concentraciones de cafeína y azúcar. Asturias y Galicia legislan para vetar el consumo en menores
|
etiquetas
:
bebidas energéticas
,
menores
,
vitaminas
,
hipervitaminosis
#1
alcama
Tenemos un Ministerio de Consumo, a ver si hace algo ...
4
K
30
#6
Pacman
#1
poner twits
No, espera, ese es el de transporte
0
K
12
#5
karaskos
Imposible andar por la calle y no encontrarse con alguna lata vacía de bebidas energéticas.
Se necesita un mayor control y conciencia sobre el consumo de estas "sustancias".
1
K
19
#7
Pacman
#5
y el sistema de reciclaje con devolución
No verías ni una lata en todo el país
0
K
12
#2
kintxo
Si sólo fuera el problema de las vitaminas... Tengo un caso cercano de ictus con 4 ó 5 bebidas energeticas al día. Me preocupa el Tema
0
K
17
#4
luckyy
metes veneno por meter, sinvergüenza
0
K
8
#3
Zerjillo
Y los chavales metiéndoselas a saco.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
