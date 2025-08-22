edición general
6 meneos
61 clics
Cansancio y exceso de vitaminas: la consecuencia menos conocida de las bebidas energéticas

Cansancio y exceso de vitaminas: la consecuencia menos conocida de las bebidas energéticas

Los médicos han encontrado perjuicios que van más allá de las altas concentraciones de cafeína y azúcar. Asturias y Galicia legislan para vetar el consumo en menores

| etiquetas: bebidas energéticas , menores , vitaminas , hipervitaminosis
5 1 0 K 77 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 77 actualidad
alcama #1 alcama
Tenemos un Ministerio de Consumo, a ver si hace algo ...
4 K 30
Pacman #6 Pacman
#1 poner twits

No, espera, ese es el de transporte
0 K 12
karaskos #5 karaskos
Imposible andar por la calle y no encontrarse con alguna lata vacía de bebidas energéticas.

Se necesita un mayor control y conciencia sobre el consumo de estas "sustancias".
1 K 19
Pacman #7 Pacman
#5 y el sistema de reciclaje con devolución

No verías ni una lata en todo el país
0 K 12
kintxo #2 kintxo
Si sólo fuera el problema de las vitaminas... Tengo un caso cercano de ictus con 4 ó 5 bebidas energeticas al día. Me preocupa el Tema
0 K 17
#4 luckyy
metes veneno por meter, sinvergüenza
0 K 8
#3 Zerjillo
Y los chavales metiéndoselas a saco.
0 K 7

menéame