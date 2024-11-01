edición general
La canibalización solar en España llevará a refinanciar casi todos los parques fotovoltaicos durante los próximos años  

Los precios que capture la solar este año se podrían ir por debajo de los 30 €/MWh y eso llevará a los bancos a tomar de nuevo partida en el sector una década después. Los curtailments fotovoltaicos irán a más y cuanta más energía se conecte, la situación irá a peor. Es lo que han explicado los cuatro protagonistas de este videopodcast, Javier Revuelta (AFRY), Manuel Fernández Ordóñez, Pedro Cantuel (IGNIS) y Rodrigo García (Optimize Energy). Las cuentas no salen por ningún lado, pero hay algunas soluciones que podrían ayudar como es una buen

Supercinexin #2 Supercinexin
El disparate financiero de la fotovoltaica y sus fórmulas de financiación y la pléyade de empresuchas privadas y oligarcas repartiéndose el pastel y las subvenciones, todo ello acabando en una catástrofe y un atraso total en Occidente, es la enésima muestra de la putísima mierda de sistema que es el sarnoso y caduco Capitalismo. Lo más ineficiente y dañino para la sociedad que existe.

Sobretodo cuando lo comparas con el éxito apabullante del despliegue fotovoltaico de China, 100% dirigido por el Estado y hecho completamente a través de empresas estatales.

Ahora ve y mira los números y ahí tienes la diferencia entre gestión (si se le puede llamar así) capitalista y Socialismo.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#-2 En China el 45% de la generación eléctrica es con carbón.
No se que de maravilloso tendrá eso
#1 aletmp
Para el curtailment, baterías a cascoporro. No veo otra.
