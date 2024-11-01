La canibalización solar en España llevará a refinanciar casi todos los parques fotovoltaicos durante los próximos años  

Los precios que capture la solar este año se podrían ir por debajo de los 30 €/MWh y eso llevará a los bancos a tomar de nuevo partida en el sector una década después. Los curtailments fotovoltaicos irán a más y cuanta más energía se conecte, la situación irá a peor. Es lo que han explicado los cuatro protagonistas de este videopodcast, Javier Revuelta (AFRY), Manuel Fernández Ordóñez, Pedro Cantuel (IGNIS) y Rodrigo García (Optimize Energy). Las cuentas no salen por ningún lado, pero hay algunas soluciones que podrían ayudar como es una buen
Sobretodo cuando lo comparas con el éxito apabullante del despliegue fotovoltaico de China, 100% dirigido por el Estado y hecho completamente a través de empresas estatales.
Ahora ve y mira los números y ahí tienes la diferencia entre gestión (si se le puede llamar así) capitalista y Socialismo.
No se que de maravilloso tendrá eso