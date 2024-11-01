edición general
Caníbales: La secta que come carne humana

Caníbales: La secta que come carne humana  

Entrevista con dos aghoris, miembros de un grupo religioso hindú, que incluyen comer carne de cadáveres humanos, entre sus ritos religiosos.

etiquetas: antropología , india , religión , hinduismo , fúnebre , gastronomía
comentarios
#2 esbrutafio
Para los Aghori, Shiva es perfecto, y como Shiva es el responsable de todo lo que ocurre, todo en el mundo es perfecto y santo. En consecuencia, negar la perfección de cualquier cosa sería negar al Ser Supremo. Afirman que la práctica de sadhana (ejercicios espirituales) alrededor de los lugares de cremación destruye el miedo, las prácticas sexuales ayudan a liberar la energía sexual, y permanecer desnudos destruye la vergüenza. Creen que para encontrar la luz espiritual hay que entrar en la…   » ver todo el comentario
#1 SegarroAmego
Según el meneante medio, son sus costumbres y hay que respetarlas
#4 devilinside
#1 ¿Tienes algo en contra de las gastronomías locales?
#5 MisturaFina
Todos los que comen carne son caníbales.
Carne = asesinato
#3 Kantinero
Esto me lleva a mi juventud en que el monstruo de moda era Idi Amin Dada, acusado de canibalismo en repetidas ocasiones de comer bebes, al menos lo era en cuanto a esposas, llego a tener 6
