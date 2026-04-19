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El candidato prorruso se perfila como próximo primer ministro de Bulgaria
Tras desembarazarse de Orbán en Hungría, la UE topa ahora con las intenciones del expresidente Rumen Radev, que reniega del euro y de la ayuda a Ucrania.
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:
bulgaria
,
elecciones
,
rusia
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unión europea
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#10
chavi
Nah!!
Habrá que organizar otro maidán..
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K
22
#9
mariopg
europa es la puta de rusia y eeuu (israel)
1
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#7
Pitchford
Así que Putin estaba tan tranquilo con la derrota de Orban..
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K
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#13
ochoceros
#7
Dramatización:
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11
#2
taSanás
*
coño, el jason statham de hacendado con tracksuit de adidas!
1
K
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#4
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Y la alternativa que es Pro-Trump? Menuda manipulación tenemos por defecto en los medios de comunicación.
0
K
16
#3
Ihzan
*
www.meneame.net/story/bulgaria-acude-urnas-expresidente-prorruso-rumen
www.meneame.net/story/corrientes-prorrusas-proeuropeas-vuelven-enfrent
Cuanto menos relacionadas
#0
0
K
11
#1
Pertinax
*
Un progresista del carajo. Y algunos, no menos gañanes, a las palmas.
3
K
2
#5
Glidingdemon
#1
Donde dices tu que ves progresismo en este gañan?
si huele a cerrado desde aqui en España. Estoy seguro que este y Santivago van hacer buenas migas. A no ser que te falte el
y me la hayas colado.
4
K
67
#6
Pertinax
*
#5
Creo que, ciertamente, no me has entendido sin el
Es un retrógrado del carajo de la vela.
2
K
34
#8
Glidingdemon
#6
menos mal,
1
K
26
#11
rojo_separatista
*
#1
, pues sí, aunque te pese el candidato acusado de "proruso" era el candidato de izquiedas en estas elecciones, por mucho que te pese.
Cc/
#5
1
K
24
#12
Pertinax
#11
No, si ya nos conocemos más que bien en qué tipo de escoria han derivado muchos de los países exmiembros y satélites de la URSS, como es el caso. Se ve que no les quedó nada heredado de aquella época de.extraordinaria placidez.
Mañana te enteras de su opinión sobre la homosexualidad y te estalla tu cerebro rojo dejándolo todo perdido.
Tú tranquilo, que no me pesa.
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K
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Habrá que organizar otro maidán..
www.meneame.net/story/corrientes-prorrusas-proeuropeas-vuelven-enfrent
Cuanto menos relacionadas #0
Es un retrógrado del carajo de la vela.
Cc/ #5
Mañana te enteras de su opinión sobre la homosexualidad y te estalla tu cerebro rojo dejándolo todo perdido.
Tú tranquilo, que no me pesa.