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El candidato prorruso se perfila como próximo primer ministro de Bulgaria

El candidato prorruso se perfila como próximo primer ministro de Bulgaria

Tras desembarazarse de Orbán en Hungría, la UE topa ahora con las intenciones del expresidente Rumen Radev, que reniega del euro y de la ayuda a Ucrania.

| etiquetas: bulgaria , elecciones , rusia , unión europea
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#10 chavi
Nah!!

Habrá que organizar otro maidán..
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#9 mariopg
europa es la puta de rusia y eeuu (israel)
1 K 20
#7 Pitchford
Así que Putin estaba tan tranquilo con la derrota de Orban..
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ochoceros #13 ochoceros
#7 Dramatización:  media
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taSanás #2 taSanás *
coño, el jason statham de hacendado con tracksuit de adidas!
1 K 18
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Y la alternativa que es Pro-Trump? Menuda manipulación tenemos por defecto en los medios de comunicación.
0 K 16
Pertinax #1 Pertinax *
Un progresista del carajo. Y algunos, no menos gañanes, a las palmas.
3 K 2
Glidingdemon #5 Glidingdemon
#1 Donde dices tu que ves progresismo en este gañan? xD xD xD xD si huele a cerrado desde aqui en España. Estoy seguro que este y Santivago van hacer buenas migas. A no ser que te falte el :troll: y me la hayas colado.
4 K 67
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Creo que, ciertamente, no me has entendido sin el :troll:

Es un retrógrado del carajo de la vela.
2 K 34
Glidingdemon #8 Glidingdemon
#6 menos mal, xD xD
1 K 26
rojo_separatista #11 rojo_separatista *
#1, pues sí, aunque te pese el candidato acusado de "proruso" era el candidato de izquiedas en estas elecciones, por mucho que te pese.

Cc/ #5
1 K 24
Pertinax #12 Pertinax
#11 No, si ya nos conocemos más que bien en qué tipo de escoria han derivado muchos de los países exmiembros y satélites de la URSS, como es el caso. Se ve que no les quedó nada heredado de aquella época de.extraordinaria placidez.

Mañana te enteras de su opinión sobre la homosexualidad y te estalla tu cerebro rojo dejándolo todo perdido.

Tú tranquilo, que no me pesa.
0 K 19

menéame