Un candidato comunista gana la alcaldía de la ciudad francesa de Nîmes /FR/

La ciudad de Nîmes, en del sureste francés, con casi 150000 habitantes ha elegido, en la segunda vuelta de las elecciones municipales de ayer, a un candidato comunista y profesor de Historia, con el 40'97% de los votos. Se da la circunstancia que el segundo partido más votado, el RN (Rassemblement National), el partido de Marine le Pen, ha declarado su voluntad de impugnar el resultado de dicha elección.