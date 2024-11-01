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Un candidato comunista gana la alcaldía de la ciudad francesa de Nîmes /FR/

Un candidato comunista gana la alcaldía de la ciudad francesa de Nîmes /FR/

La ciudad de Nîmes, en del sureste francés, con casi 150000 habitantes ha elegido, en la segunda vuelta de las elecciones municipales de ayer, a un candidato comunista y profesor de Historia, con el 40'97% de los votos. Se da la circunstancia que el segundo partido más votado, el RN (Rassemblement National), el partido de Marine le Pen, ha declarado su voluntad de impugnar el resultado de dicha elección.

| etiquetas: municipales , francia , elecciones , candidato comunista , alcaldía
24 4 1 K 294 politica
4 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
El péndulo va a volver fuerte. Concretamente golpeando duro a la Derecha :-)
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Milmariposas #3 Milmariposas
#1 Lo que está ocurriendo, casi a nivel global, es un claro cambio de paradigma.
1 K 32
Moderdonia #2 Moderdonia
-Caperucita ¿qué llevas en la cestita?
-El Manifiesto Comunista y unas banderas republicanas.
-Creo que te estás pasando con lo de roja, nena.
2 K 44
Nube_Gris #4 Nube_Gris
Hace falta que los franceses vuelvan a despertar y vuelvan a tomar las Tullerías. Cuando eso suceda deberíamos de hacer lo mismo en el resto de Europa sino del mundo.
1 K 21

menéame