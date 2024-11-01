edición general
Cancillería: adjudicaron contrato por $114.044.133 a la asociación que dirige la esposa de Federico Sturzenegger

La Cancillería adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), cerca de USD 78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). La contratación se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

3 comentarios
Feindesland #3 Feindesland
Eso qué es?

3000€?

:-D
wildseven23 #2 wildseven23
Esto es lo que quiere para España los voceros liberales que todos conocemos. Pobres argentinos, les están metiendo la libertad psicópata estadounidense por el culo.

Sé de un usuario (bueno, varios) que, como rastreros cobardes que son, ni siquiera asomarán su patita liberal y sometida por aquí.
#1 capitan.meneito
ojo, que es otro Chuache.
