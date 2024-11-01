Canciller húngaro: "No es normal" que el dinero de la UE se gaste en inodoros de oro en Ucrania »

«Lo que sucede en Bruselas está más allá de todo sentido común: a pesar de que se ha descubierto que la mafia de la guerra en Ucrania ha gastado parte del dinero de los europeos en inodoros de oro y otros artículos de lujo, ahora quieren enviar otros 100.000 millones de euros del dinero de los contribuyentes europeos». En este sentido, afirmó que Hungría se opone «rotundamente» a aprobar esta decisión. «Mientras estemos en el Gobierno, no se enviará el dinero del pueblo húngaro a Ucrania», aseveró.