edición general
18 meneos
17 clics
Canciller húngaro: "No es normal" que el dinero de la UE se gaste en inodoros de oro en Ucrania »

Canciller húngaro: "No es normal" que el dinero de la UE se gaste en inodoros de oro en Ucrania »

«Lo que sucede en Bruselas está más allá de todo sentido común: a pesar de que se ha descubierto que la mafia de la guerra en Ucrania ha gastado parte del dinero de los europeos en inodoros de oro y otros artículos de lujo, ahora quieren enviar otros 100.000 millones de euros del dinero de los contribuyentes europeos». En este sentido, afirmó que Hungría se opone «rotundamente» a aprobar esta decisión. «Mientras estemos en el Gobierno, no se enviará el dinero del pueblo húngaro a Ucrania», aseveró.

| etiquetas: hungría , ucrania , corrupción , dinero , ue , inodoros , oro
15 3 0 K 108 actualidad
5 comentarios
15 3 0 K 108 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Tiramos el dinero por el retrete. Literalmente.
4 K 58
#4 solojavi
#1 No es por llevarte la contraria, pero creo que es más correcto: "tiran nuestro dinero".
0 K 8
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Sobre todo si se le da a Hungría.
0 K 20
#3 Mustela
Inodoros no lo sé, pero los cochazos de lujo que he visto por Barcelona (matrícula "UA") no los quita nadie.
1 K 18

menéame