Cáncer de mamones

He pensado mucho en la palabra mamones. Qué ironía más precisa, más cruel. Porque en esta historia, el cáncer no ha estado solo en los cuerpos, sino que ha crecido en los despachos con la complicidad de los que han mamado y maman de nuestro sistema público de sanidad —los que lo han ordeñado hasta dejarlo seco. Han chupado de la sanidad vaciando la pública de profesionales, exprimiéndola hasta dejarla en los huesos para engordar a la privada y seguir mamando. Luego han tenido el descaro de hablarnos de “errores humanos”. Mamones, sí.

etiquetas: cáncer , mamones , junta de andalucía
Torrezzno
Que gran razon tiene. Esta frase la he escuchado mil veces: «Si no la llaman, es que todo está bien». Yo creo que todo debería estar informatizado y accessible. Cualquier persona debería tener acceso a su historial médico incluyendo cada prueba. De esa forma puedes comprobar si se les ha pasado o no llamarte

He escuchado al nuevo consejero de Salud pedir disculpas en el Parlamento. He leído las promesas de planes de choque, millones de euros, revisiones exprés, depuración de r

luspagnolu
El único propósito del PP, en sus múltiples versiones, en parasitar lo público, llenándose los bolsillos en el proceso, sin importar cuántas víctimas deja en el camino. Votar al PP mata.
