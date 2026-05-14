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La cancelación por parte del Pentágono de un despliegue de tropas en Polonia agrava la crisis entre EE UU y Europa (modo lectura)
El cambio de planes para una brigada blindada, compuesta por 4.000 soldados, se suma a la decisión de Trump de reducir la presencia militar de Washington en Alemania
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ee.uu. pentágono
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polonia
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DEFENSA
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#4
JanSolo
Que pesadilla con la OTAN, ni se termina ni nos echan ni se llevan las bases ni nada de nada. A ver cuando se cumple cualquiera todas estas amenazas y que se callen ya de una vez.
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#1
javibaz
Se pueden llevar a los otros 6000 que les quedan en Polonia.
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#2
vviccio
#1
Se sustituyen por tropas rusas y solucionado.
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#3
ur_quan_master
#2
¿ Esos que llevan empozados tres años en Ucrania van a invadir países de la OTAN?
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#6
vviccio
*
#3
Verás lo que pasa en cuanto no dispongan del apoyo satelital, de inteligencia, ...
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#7
ur_quan_master
#6
¿ Sabes que proteje más que las armas ? Las buenas relaciones comerciales y la colaboración.
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#5
Kamillerix
#1
No, no, no: con esos 4000 más llegan a una cifra redonda (y con su pan se lo coman, el futuro gran ejército "europeo")
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