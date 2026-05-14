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La cancelación por parte del Pentágono de un despliegue de tropas en Polonia agrava la crisis entre EE UU y Europa (modo lectura)

El cambio de planes para una brigada blindada, compuesta por 4.000 soldados, se suma a la decisión de Trump de reducir la presencia militar de Washington en Alemania

| etiquetas: ee.uu. pentágono , polonia , presencia militar
3 1 0 K 54 DEFENSA
7 comentarios
3 1 0 K 54 DEFENSA
#4 JanSolo
Que pesadilla con la OTAN, ni se termina ni nos echan ni se llevan las bases ni nada de nada. A ver cuando se cumple cualquiera todas estas amenazas y que se callen ya de una vez.
3 K 53
javibaz #1 javibaz
Se pueden llevar a los otros 6000 que les quedan en Polonia.
1 K 31
vviccio #2 vviccio
#1 Se sustituyen por tropas rusas y solucionado.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 ¿ Esos que llevan empozados tres años en Ucrania van a invadir países de la OTAN?
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vviccio #6 vviccio *
#3 Verás lo que pasa en cuanto no dispongan del apoyo satelital, de inteligencia, ...
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
#6 ¿ Sabes que proteje más que las armas ? Las buenas relaciones comerciales y la colaboración.
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Kamillerix #5 Kamillerix
#1 No, no, no: con esos 4000 más llegan a una cifra redonda (y con su pan se lo coman, el futuro gran ejército "europeo")
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menéame