¿Cancelación o caza de brujas? La exclusión cultural se extiende de la izquierda a Trump

La nueva película de Luca Guadagnino, protagonizada por Julia Roberts, lanza una mirada ambigua y provocadora sobre los límites del feminismo, la justicia social y la libertad de expresión. La cultura de la cancelación no se crea ni se destruye, solo se transforma, y eso resulta evidente no solo si se tiene en cuenta que la exclusión de la esfera pública de personas que adoptan actitudes problemáticas es algo que los humanos llevamos haciendo al menos desde la Antigua Grecia, cuando cualquier ciudadano que resultara vagamente amenazante podía..