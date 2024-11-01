edición general
CANARIAS: las plazas de vivienda vacacional superan ya las de hoteles y apartamentos

El fuerte crecimiento de los pisos turísticos en los dos últimos años en Canarias ha llevado sus plazas hasta las 368.540, por encima de las 368.363 de los establecimientos tradicionales

placeres
Me ha sorprendido; no me esperaba que ya lo hubiera alcanzado.

Lo lamento por quienes no tienen casa o no hereden una, a no ser que sean una pareja con buen sueldo. El mercado está siendo imposible. (Vivir en las afueras, en las islas, es inviable: las autopistas en las principales rozan ya la saturación). A nivel sociológico las tensiones generadas entre propietarios-descastados puede que lleguen a ser peligrosas en las próximos años.

oceanon3d
CC/PP ... hay que entenderlo; son los propietarios junto con sus familiares tras 30 años robando en Canarias.
#2 bacilo
Los canarios aborígenes siempre podrán vivir en cuevas como sus antepasados.
#3 bacilo
#2 así es el progreso.
placeres
#2 ¿Estas de broma? esas fueron de las primera que se turistificaron en el medio rural.

A dormir a la marea, pero sin que te vea mucho menos molestar al señor turista.
#6 bacilo
#5 se horadan nuevas cuevas y se hacina a más población. Es una isla diminuta y volcánica, ¿qué podría salir mal?
