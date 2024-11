Canarias pierde un año de datos sobre el mar por una factura para tramitar la aduana

No habrá datos sobre el calentamiento del mar canario en 2024. Científicos del Instituto Español de Oceanografía se quedan en tierra por la falta de una roseta del buque Ángeles Alvariño. La pieza se solicitó a Cádiz, un trámite sencillo. Sin embargo, la burocracia y los tipos impositivos IGIC e IVA lo complicó. El CSIC debe presentar una factura en pdf a Hacienda para tramitar la aduana y la mensajería no la emitía en ese formato. La Administración, tras estar el barco parado 5 días y comprobar que no podría enviar la pieza, canceló la campaña