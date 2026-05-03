Canarias culmina solo 476 viviendas de protección oficial en una década

La escasez de vivienda tensiona cada vez más el mercado inmobiliario canario. En este contexto, y ante unos precios cada vez menos accesibles, la vivienda de protección oficial (VPO) -con precios regulados por debajo del mercado, tanto en alquiler como en venta- debería ser una alternativa para las familias con menor capacidad económica. Sin embargo, en la práctica apenas lo es. Canarias solo ha concluido 208 casas con esta calificación en los últimos cinco años y 476 en la última década.
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Son los ayuntamientos los que controlan todo el proceso de construcción, desde la calificación de lis terrenos hasta los proyectos.
Entiendo que puede haber lugares en los que ni siquiera la exención de impuestos y la recalificacion haga rentable la VPO, pero en la mayoría si.
Pero es mejor quedarse con la tela. Lo de solucionar problemas ya tal.
Ah, y ni una sola en venta, los militantes ( del partido que sean) que quieran ser propietarios que se la paguen ellos.
Vivienda pública en alquiler. Ya.