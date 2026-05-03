Canarias culmina solo 476 viviendas de protección oficial en una década

La escasez de vivienda tensiona cada vez más el mercado inmobiliario canario. En este contexto, y ante unos precios cada vez menos accesibles, la vivienda de protección oficial (VPO) -con precios regulados por debajo del mercado, tanto en alquiler como en venta- debería ser una alternativa para las familias con menor capacidad económica. Sin embargo, en la práctica apenas lo es. Canarias solo ha concluido 208 casas con esta calificación en los últimos cinco años y 476 en la última década.