Canadá: Motocicleta queda colgando de un semáforo tras impactante accidente

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en Surrey, Canadá, dejó una escena que sorprendió a conductores y vecinos: una motocicleta terminó colgando de un semáforo después de una fuerte colisión registrada en una concurrida intersección de la ciudad canadiense. De acuerdo con reportes difundidos este fin de semana, el choque involucró a una motocicleta y…