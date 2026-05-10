edición general
5 meneos
97 clics
Canadá: Motocicleta queda colgando de un semáforo tras impactante accidente

Canadá: Motocicleta queda colgando de un semáforo tras impactante accidente

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en Surrey, Canadá, dejó una escena que sorprendió a conductores y vecinos: una motocicleta terminó colgando de un semáforo después de una fuerte colisión registrada en una concurrida intersección de la ciudad canadiense. De acuerdo con reportes difundidos este fin de semana, el choque involucró a una motocicleta y…

| etiquetas: motocicleta , semáforo , accidente
5 0 0 K 48 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 48 actualidad
Zarangollo #1 Zarangollo
Videos: x.com/i/status/2053262185795899625

Casi se salta el semáforo e igual le multan por aparcar ahí.
0 K 10
Aokromes #2 Aokromes
#1 > e igual le multan por aparcar ahí.

donde esta el prohibido aparcar? :troll:
0 K 11
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 pues que no es aparCar si no aparMotorcicle.
0 K 8
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Estrambólico y voló...
0 K 8

menéame