Canadá, un lobo se transmuta en un "pescador": arrastra una red hasta la orilla y se alimenta de cangrejos

Canadá, un lobo se transmuta en un "pescador": arrastra una red hasta la orilla y se alimenta de cangrejos  

Nos encontramos en la costa central de Columbia Británica, Canadá. Una cámara trampa capta una escena impactante: una loba joven se zambulle en el agua y agarra una boya de red para cangrejos con los dientes. Una vez que la herramienta es arrastrada a la orilla, el animal se alimenta de la captura. Los científicos creen que este es el primer uso documentado de una "herramienta" por parte de lobos y un ejemplo de cómo un depredador comprende la relación causa-efecto.

lobo , pescador , red , cangrejo , canadá
EldelaPepi #3 EldelaPepi
Antes de entrar a la noticia pensé que habría sido una casualidad, que vió la boya y tiró de ella por que sí. Pero resulta que el bicho sabe lo que se hace. :-O
¡Es Colmillo Blanco!
#5 Leclercia_adecarboxylata
No será Shakira, no?
Pertinax #4 Pertinax *
Sería así si el lobo hubiese utilizado la boya como herramienta. ¿No es más lógico pensar que ha aprendido de los humanos que tirando de esa cuerda obtiene comida? Porque eso lo sabe cualquier perro.
Uda #1 Uda
Auuuuuuu!!!
Cuñado #10 Cuñado *
#8 Tiene más que ver una foca con un salmón que un cangrejo. Mi perro comía pescado sin problema (las sardinas no llegaban al suelo), pero una nécora para él era como un canto rodado. Y, afortunadamente, porque no son nada recomendables para los perros.

Los crustáceos tienen compuestos azufrados (en mucha mayor cantidad que los peces) que resultan desagradables a los perros y, además, mucha menos grasa.
Cuñado #2 Cuñado
Lo que más me sorprende es que se alimente de cangrejos. A mi perro le tirabas un crustáceo o un molusco y te miraba con cara de "pero qué mierda es eso? tírame un palo, joder".
HAL9K #7 HAL9K
#2 Porque tu perro come todos los días. Si se tuviera que buscar la vida y tuviera hambre de verdad se comería hasta las piedras.
Cuñado #9 Cuñado
#7 Si no le diese de comer todos los días se comería los pequeños, y no tan pequeños, mamíferos que cazaba y tan amablemente nos dejaba delante de la puerta.

Le he visto comer de todo pero, por poner un ejemplo con el que probé muchas veces, los mejillones para él no eran ni comida. Era como tirarle una piedra.
Ashark #8 Ashark
#2 Para el lobo, es comida. No hace tanto que se descubrió una manada que sabía pescar
www.vozpopuli.com/ciencia/caso-lobos-hecho-pescadores_0_1200780356.htm
También suelen pescar salmones junto a los osos. Es menos peligroso que perseguir un ciervo o un jabalí y se gastan menos calorías.
MisturaFina #6 MisturaFina
Lo verdaderamente sorprendente es que sigamos tratando a los animales como cosas.
