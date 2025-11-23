Canadá, un lobo se transmuta en un "pescador": arrastra una red hasta la orilla y se alimenta de cangrejos  

Nos encontramos en la costa central de Columbia Británica, Canadá. Una cámara trampa capta una escena impactante: una loba joven se zambulle en el agua y agarra una boya de red para cangrejos con los dientes. Una vez que la herramienta es arrastrada a la orilla, el animal se alimenta de la captura. Los científicos creen que este es el primer uso documentado de una "herramienta" por parte de lobos y un ejemplo de cómo un depredador comprende la relación causa-efecto.