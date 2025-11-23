Canadá, un lobo se transmuta en un "pescador": arrastra una red hasta la orilla y se alimenta de cangrejos  

Nos encontramos en la costa central de Columbia Británica, Canadá. Una cámara trampa capta una escena impactante: una loba joven se zambulle en el agua y agarra una boya de red para cangrejos con los dientes. Una vez que la herramienta es arrastrada a la orilla, el animal se alimenta de la captura. Los científicos creen que este es el primer uso documentado de una "herramienta" por parte de lobos y un ejemplo de cómo un depredador comprende la relación causa-efecto.
| etiquetas: lobo , pescador , red , cangrejo , canadá
¡Es Colmillo Blanco!
Los crustáceos tienen compuestos azufrados (en mucha mayor cantidad que los peces) que resultan desagradables a los perros y, además, mucha menos grasa.
Le he visto comer de todo pero, por poner un ejemplo con el que probé muchas veces, los mejillones para él no eran ni comida. Era como tirarle una piedra.
www.vozpopuli.com/ciencia/caso-lobos-hecho-pescadores_0_1200780356.htm
También suelen pescar salmones junto a los osos. Es menos peligroso que perseguir un ciervo o un jabalí y se gastan menos calorías.