Camps se postula ante una nueva crisis de Mazón por El Ventorro: "Soy el único militante que quiere presidir el partido"

Camps reunió a más de 400 personas en el restaurante Juan XXIII de Alicante para lanzar, ahora sí de manera oficial, su candidatura a presidir el PP de la Comunitat Valenciana. Los que quisieron apoyar al expresidente tuvieron que pagar a escote la cena. “Aquí no hay estómagos agradecidos”, ironizó con los tradicionales mítines sufragados por el partido conservador con autobús y bocadillo

#1 Marisadoro
"Soy el único militante que quiere presidir el partido".... "y el único militante que me votaria" ha añadido.
1 K 31
#2 tomeu
#1 ...solemnemente
0 K 19
#3 Milmariposas
No sé si llamar a "esto", "entre pillos anda el juego" o "dos tontos muy tontos"... :roll:
1 K 23
#4 Cehona
Vaya dicotomía que tendrá el votante pepero valenciano.
Guatemala o guatelpeor.
1 K 22
#5 Shuquel
Si Camps consigue echar a Mazón el problema lo tiene quien apoya a Mazón.
valenciaplaza.com/valenciaplaza/comunitat-valenciana1/feijoo-reafirma-
0 K 10

