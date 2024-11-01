Camps se postula ante una nueva crisis de Mazón por El Ventorro: "Soy el único militante que quiere presidir el partido"

Camps reunió a más de 400 personas en el restaurante Juan XXIII de Alicante para lanzar, ahora sí de manera oficial, su candidatura a presidir el PP de la Comunitat Valenciana. Los que quisieron apoyar al expresidente tuvieron que pagar a escote la cena. “Aquí no hay estómagos agradecidos”, ironizó con los tradicionales mítines sufragados por el partido conservador con autobús y bocadillo