OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid

Un total de 22 agentes de la Policía Nacional fueron heridos este domingo en Madrid en los incidentes provocados por los borrokoradicales que interrumpieron la última etapa de la Vuelta a España. OK TODAY ha accedido a las fotografías de las lesiones que sufrieron estos funcionarios, que aún seguirán de baja durante varias semanas.

jonolulu #1 jonolulu
"Ahí están las fotos para todo el que dude de la violencia y la sed de sangre de todos los radicales convocadas por el jefe de Hamás en España y ciclistófobo, Pedro Sánchez."

xD xD xD xD
23 K 198
manuelmace #22 manuelmace
#1 ¿Picaduras de mosquitos?, ¿en serio?
1 K 14
#23 cabreadosinremedio
#22 O se pellizcaron
0 K 6
tommyx #30 tommyx
#22 yo diría que son de pulga
4 K 39
#33 Pitchford
#30 Por acercase a la gentuza!
0 K 19
#41 Hoypuedeserungrandia
#33 No tienes porque insultar a la policía, vamos, creo yo.
0 K 7
Kichito #31 Kichito
#22 El mosquito es el animal que más vidas humanas se cobra cada año, así que no es ninguna broma.
2 K 25
#34 pirtate
#22 Eso me ha parecido
0 K 6
skaworld #5 skaworld
De los creadores de "culo o codo" llega hoy al Hormiguero... ¿Rozadura o terrorismo?
16 K 144
kwisatz_haderach #10 kwisatz_haderach *
La broma es buena. Pero yo lo he contado ya alguna vez. Pero estuve por Madrid durante la epoca de "rodea el congreso" que había protestas todas las semanas. Yo era fotógrafo, acreditado. Una vez, las protestas fueron bastante tochas de gente, pero en general muy pacificas, al rato, hubo un par de cargas, bolas de goma (una me estallo en el árbol en el que me apoyaba, joder el sonido) ect.... pero la gente se disperso sin mas. Pues cuando bajaba caminando hacia atocha, en la esquina…   » ver todo el comentario
11 K 105
alfre2 #12 alfre2
#10 lo digno es cambiar de trabajo
3 K 46
reivaj01 #17 reivaj01
#10 Hasta donde yo se, no se ha obligado nunca a un policía a ser antidisturbios, todos han entrado voluntariamente, así que igual que entran, pueden salir y así dejar de aguantar lo que no esta escrito.
Pues total no se nota que disfrutan apaleando rojos. Busca entre tus fotos a ver si encuentras alguna donde el madero esté llorando por tener que agredir a un perroflauta.
3 K 46
laguerrillasilenciosa #28 laguerrillasilenciosa
#10 Es un clásico. Si te disfrazan de madelman, lo lógico es que te vuelvas torpe a más no poder. También a veces se dan entre ellos.
0 K 10
thalonius #29 thalonius
#10 Yo también viví en Madrid durante la época de Rodea el Congreso, y el día de l famosa carga y las badneras negras en priemra fila, la infiltración de la policía apra rpovocar las cargas fue descaradísima.

Primero, entre todo el ambiente, que era gente que más o menos se conocía del 15M y otras manis, todos decían que no conocían a la gente de la primera fila, los de las banderas. Luego, actuaron justo cuando se iban a empezar las conexiones en directo (yo tuve a Javier Ruiz a mi lado,…   » ver todo el comentario
2 K 27
jonolulu #4 jonolulu
#3 Le doy más crédito a esta, los mosquitos de final del verano son más puñeteros
14 K 138
#26 cabreadosinremedio
#4 y antisionistas, propalestinos , parecían unos mosquitos muertos, menuda panda de mosquitos rojeras hay en Madrid
0 K 6
#8 capitan.meneito *
Picaduras de pulgas.

Han hilado fino. Serán cabrones, EMT se han ganado el premio troll de oro xD
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD  media
6 K 71
vilgeits #2 vilgeits
Terribles imágenes de la barbarie
9 K 62
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Si los de EMT crean una nueva web, yo que sé, llamada libertadinformativaverdadera o algo, y publican estas cosas, en minutos estarian en portada en la prensabasura (El Mundo, ABC, Telemadrid, La Razon...).

Seria un buen experimento.
5 K 51
elGude #11 elGude
#7 Lo mejor son los comentarios de esa noticia.
0 K 13
MiguelDeUnamano #21 MiguelDeUnamano *
#11 No los leo ni con los ojos de otro y a ser posible, su estómago también. :-S
0 K 15
StuartMcNight #27 StuartMcNight
#11 Es increible que viendo las fotos que cuelgan en La Razon.... haya comentarios realmente exaltados por las heridas.

Leches... que excepto el de la escayola... el resto son literalmente fotos de pies normales donde no se ve NADA.
1 K 17
traviesvs_maximvs #40 traviesvs_maximvs *
#27 el lector de semejante panfleto ya va predispuesto a enfadarse por algo. No quiero decir que sean subnormales profundos, solamente un poco especiales.
Mención aparte a los geyperman de hacendado de la UIP, duros a la hora de repartir a indefensos ciudadanos y llorones que se pillan la baja porque la goma de los calcetines les deja marca.
0 K 10
Narmer #42 Narmer
#27 Parece la típica foto a los pies en la playa con el mensajito “aquí, pasándolo mal”.
0 K 8
avalancha971 #19 avalancha971
#7 De los 22 heridos ponen dos ejemplos y uno de ellos es:

Otro de los partes señala que el policía sufre una "contusión en pie izquierdo al recibir un golpe con un pie de caucho para valla en unas protestas". Los sanitarios del centro le aplicaron una férula para inmovilizar la zona y dos semanas de reposo para evitar males mayores. Este agente no puede apoyar la pierna afectada y debe andar con dos muletas.
0 K 10
asola33 #14 asola33
Recordad que los que fueron a Catalunya aún están de baja. Muchos son irrecuperable.
3 K 37
MoñecoTeDrapo #38 MoñecoTeDrapo *
Contra esos radicales libres, más antioxidantes. Por cierto, que veo que hay mucho indignado: es ElMundoToday
0 K 13
#18 DenisseJoel
El sanchismo está traspasando todos los límites, lo de vulnerar la epidermis de las fuerzas de seguridad del estado no se había visto ni en Venezuela.
0 K 11
#36 davidvsgoliat
Sarampión, no?
0 K 11
#39 capitan.meneito
#36 pulgas
0 K 10
Battlestar #9 Battlestar
Abajo a la derecha mi señora madre, después de un rato al jardín y que la frían los mosquitos
0 K 10
Pepy #13 Pepy
Pero si son picotazos de mosquitos!
ACAB
2 K 10
glynch #35 glynch
#13 son de pulgas de pulgosos xD. El Mundo Today son genios!
0 K 7
xkill #24 xkill *
Les ha faltado decir que los piñones las bicicletas provocaron daños contundentes en mandíbulas y parabrisas, y que los frenos ocasionaron diversas fracturas de dedos meñiques los cuales son especialmente relevantes, evitando poder limpiar los orificios nasales y tenerlos listos para la ayuda necesaria antes de las actuaciones a desempeñar. :troll:
0 K 9
Nokith #32 Nokith
Vaya panda de polis piojosos.xD
0 K 6
Jorge_G #15 Jorge_G
Falta la foto de la fimosis
0 K 6
#16 malarte *
Poneos en su lugar, si a vosotros os mandaran dos o tres semanas a casita de baja simplemente alegando “sobrecarga en el antebrazo” tampoco podríais resistir la tentacion…
0 K 6
#25 fogueo
Me quedo con lo de "perroristas", podría ser el OKpanfleto de verdad, pero grande EMT!
0 K 6
#20 ARIELON
Pues en las marchas de la dignidad atacaron en Colón a toda la gente que era bastante mayor de edad como unos perros rabiosos lanzados por la Cifuentes.
0 K 6
Blackat #37 Blackat
Me estoy acrodando del video de la ardilla tirandose panza arriba con un palo de escoba en la barriga haciendose la victima...ACAB
1 K -4

