OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid

Un total de 22 agentes de la Policía Nacional fueron heridos este domingo en Madrid en los incidentes provocados por los borrokoradicales que interrumpieron la última etapa de la Vuelta a España. OK TODAY ha accedido a las fotografías de las lesiones que sufrieron estos funcionarios, que aún seguirán de baja durante varias semanas.
Pues total no se nota que disfrutan apaleando rojos. Busca entre tus fotos a ver si encuentras alguna donde el madero esté llorando por tener que agredir a un perroflauta.
Primero, entre todo el ambiente, que era gente que más o menos se conocía del 15M y otras manis, todos decían que no conocían a la gente de la primera fila, los de las banderas. Luego, actuaron justo cuando se iban a empezar las conexiones en directo (yo tuve a Javier Ruiz a mi lado,… » ver todo el comentario
Han hilado fino. Serán cabrones, EMT se han ganado el premio troll de oro
Seria un buen experimento.
Leches... que excepto el de la escayola... el resto son literalmente fotos de pies normales donde no se ve NADA.
Mención aparte a los geyperman de hacendado de la UIP, duros a la hora de repartir a indefensos ciudadanos y llorones que se pillan la baja porque la goma de los calcetines les deja marca.
Otro de los partes señala que el policía sufre una "contusión en pie izquierdo al recibir un golpe con un pie de caucho para valla en unas protestas". Los sanitarios del centro le aplicaron una férula para inmovilizar la zona y dos semanas de reposo para evitar males mayores. Este agente no puede apoyar la pierna afectada y debe andar con dos muletas.
