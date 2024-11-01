·
7
meneos
85
clics
Siete actitudes que delatan a un imbécil: cómo la estupidez moderna se disfraza de lógica
Negar la evidencia, generalizar sin lógica, sostener contradicciones, opinar sin saber, seguir al grupo, atacar a quien piensa distinto y falacia del jugador.
|
etiquetas
:
imbécil
,
lógica
,
estupidez
6
1
0
K
67
cultura
6 comentarios
6
1
0
K
67
cultura
#1
Pepepaco
Como se dice en el video, hay que mirar esto no como un relato de lo que hacen «los otros», sino como un espejo donde verse reflejado uno mismo, aunque no nos guste ese reflejo.
4
K
49
#5
reivaj01
*
.- Este artículo es mentira
.- Como el resto de artículos de esta web y de todo internet
.- Los que yo envío si son de calidad contrastada
.- Cómo experto en imbéciles ya os digo que el superhéroe de la imagen no es de uno de ellos
.- Tenemos un grupo de Facebook en el que tratamos estos temas
.- Si alguno piensa que estoy equivocado, estará demostrando lo imbécil que es.
.- Aún así, este artículo acabará llegando a portada
0
K
12
#4
DayOfTheTentacle
y tú más! por si acaso...
0
K
7
#2
lobotomico2
"Seguir al grupo". Y lo dice en Meneame.
0
K
7
#3
DrEvil
#2
Aquí se ha instaurado un sistema de karma que distingue a los que dicen lo que a la gente le gusta leer.
Igual un karma muy por encima de la media quiere decir algo
0
K
8
#6
SerVicius
#2
Hay de todo, hay quien prefiere seguir al rebaño, otros a la piara....
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
