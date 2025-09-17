Cuando el PP llamaba genocidio a los ataques de Rusia en Ucrania sin haber dictamen de un tribunal internacional

En los últimos días, varios dirigentes del Partido Popular han asegurado que lo que ocurre en Gaza no es un genocidio y lo defienden afirmando que ningún organismo, como la Corte Penal Internacional, ha dicho que lo sea. Sin embargo, en 2022 y 2023, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el Congreso y en el Senado, miembros del PP calificaron la situación en Ucrania por los ataques de Rusia de genocidio.
Ves las imágenes de la época y dan entre asco-pena.
Y de estos polvos...
Es como los toros en España: Si te gustan los toros, estás en contra del matrimonio homosexual
Ellos por lo visto tienen esa autoridad que ellos mismos se han concedido al margen de todas las instituciones internacionales, incluso de la ONU.
Esa gente son un chiste la mitad del tiempo... la otra mitad son payasos.