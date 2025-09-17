Cuando el PP llamaba genocidio a los ataques de Rusia en Ucrania sin haber dictamen de un tribunal internacional

En los últimos días, varios dirigentes del Partido Popular han asegurado que lo que ocurre en Gaza no es un genocidio y lo defienden afirmando que ningún organismo, como la Corte Penal Internacional, ha dicho que lo sea. Sin embargo, en 2022 y 2023, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el Congreso y en el Senado, miembros del PP calificaron la situación en Ucrania por los ataques de Rusia de genocidio.