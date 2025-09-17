edición general
Cuando el PP llamaba genocidio a los ataques de Rusia en Ucrania sin haber dictamen de un tribunal internacional

En los últimos días, varios dirigentes del Partido Popular han asegurado que lo que ocurre en Gaza no es un genocidio y lo defienden afirmando que ningún organismo, como la Corte Penal Internacional, ha dicho que lo sea. Sin embargo, en 2022 y 2023, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el Congreso y en el Senado, miembros del PP calificaron la situación en Ucrania por los ataques de Rusia de genocidio.

fareway #1 fareway
El PP es así. Sánchez es un golpista y tenemos una dictadura pero los 40 años con el genocida fueron solo una etapa de extrema placidez. No van a gobernar.
Milmariposas #3 Milmariposas
#1 En la puta vida. xD
makinavaja #10 makinavaja *
#3 Ojala... pero me temo que hay muchos descerebrados a los que gusta esa gente.... por desgracia....
#12 uvi
#1 No solo eso, sino que los padres del PP, en especial Fraga, se juntaban y colaboraban con el eje del mal, italianos y nazis, que incluso nos visitaban, como Heinrich Himmler, y gracias a ellos el golpe de estado acabo en una dictadura y muchos republicanos en campos de concentración nazi...y seguro que eso no fue un genocidio, ya que desde el gueto de Varsovia atacaron a los nazis.

Ves las imágenes de la época y dan entre asco-pena.

Y de estos polvos...
carakola #2 carakola
Otanejos del PP repitiendo la propaganda de la OTAN. Lo normal por desgracia. Poco tiene que ver los dos conflictos más allá del que paga las armas tanto de Israel como de Ucrania.
#5 ombresaco
#2 Pero curiosamente quien critica fuertemente uno de los dos, tiende a ponerse de perfil en el otro.

Es como los toros en España: Si te gustan los toros, estás en contra del matrimonio homosexual
carakola #9 carakola
#5 No es así. Hasta a la progresía mediática le ha costado llamar genocidio a lo de gaza . Pero no han tenido problema con la propaganda anti-rusa desde el principio del conflicto.
#11 ombresaco
#9 exactamente, la misma "progresía mediática" que inmediatamente se posicionó contra Rusia, y justificaba que incluir a Rusia en competiciones deportivas y artísiticas sería como blanquear una invasión, hablaba del "derecho a defenderse" de Israel y de "no mezclar política y deporte". Y el "tiende" implica que no son todos y cada uno, solo una tendencia.
mariKarmo #8 mariKarmo *
De verdad a alguien le gustaría que esta gentuza gobierne? Que podrás odiar mucho al Perro Xanxe pero joder.......... quiérete un poco, no? xD
OCLuis #4 OCLuis
El otro día mismo Feijóo dijo que ni la ONU ni Sánchez tenían autoridad para decir que es un genocidio y lo que no.
Ellos por lo visto tienen esa autoridad que ellos mismos se han concedido al margen de todas las instituciones internacionales, incluso de la ONU.

Esa gente son un chiste la mitad del tiempo... la otra mitad son payasos.
meroespectador #6 meroespectador
#4 Son mala gente, basura humana que se cree superior al resto y vive parasitando al resto creyendo ser mejores por engañar al resto de los cuales se ríen sin pudor. Son psicópatas y sociópatas, verdaderos degenerados mentales aprendices de sus maestros de la iglesia católica.
#7 Borgiano
Cuanto más tarden los peperos en bajarse del burro de Israel más enmerdados saldrán.
