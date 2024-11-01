edición general
19 meneos
20 clics
Lleno total en el concierto por Palestina de Brian Eno con decenas de artistas como Benedict Cumberbatch, Florence Pugh y Annie Lennox

Lleno total en el concierto por Palestina de Brian Eno con decenas de artistas como Benedict Cumberbatch, Florence Pugh y Annie Lennox  

El pabellón Ovo Arena Wembley de Londres vivió la pasada noche un lleno hasta la bandera, ya que tanto sus 12.500 butacas como la superficie reservada de la pista fueron ocupadas por los numerosos espectadores del concierto Together for Palestine, que el legendario músico y productor Brian Eno organizó para protestar por el genocidio que el gobierno de Israel está cometiendo en Gaza El músico reunió en el evento a 69 artistas de todo el mundo entre los que destacan figuras como Damon Albarn, Paul Weller, Jamie XX, Annie Lennox o Neneh Cherry

| etiquetas: palestina , genocidio , concierto , wembley , londres , riz ahmed , benedict
15 4 0 K 106 actualidad
sin comentarios
15 4 0 K 106 actualidad

menéame