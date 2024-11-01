·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12283
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
6411
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
5689
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5910
clics
Siete actitudes que delatan a un imbécil: cómo la estupidez moderna se disfraza de lógica
5284
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
más votadas
594
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
528
Rebelión en casi 50 colegios madrileños contra la prohibición de Ayuso de apoyar a Gaza: “Ahora va a haber más camisetas con sandías”
329
Lleno total en el concierto por Palestina de Brian Eno con decenas de artistas como Benedict Cumberbatch, Florence Pugh y Annie Lennox
480
ABC suspende “Jimmy Kimmel Live!” “indefinidamente” por comentarios sobre Charlie Kirk (ENG)
404
Cuando el PP llamaba genocidio a los ataques de Rusia en Ucrania sin haber dictamen de un tribunal internacional
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
184
meneos
728
clics
La actriz Silvia Alonso alza la voz por Palestina en 'La Revuelta': «Es tan atroz que debería estar por encima de derechas o izquierdas»
«Deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad, porque hay un genocidio, y frente a la barbarie», subrayó la intérprete salmantina
|
etiquetas
:
silvia alonso
,
palestina
,
derecha
,
izquierda
,
la revuelta
100
84
0
K
471
actualidad
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
100
84
0
K
471
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
johel
*
Está, está. Lo que ocurre en la politica española es que algunos aun creen que el pp es derecha democratica moderada cuando ese hueco lo ocupa desde hace 40 años el posoe.
El Ppox no es mas que la expresion mas pura del capital sin alma, la plutocracia sin dios, sin leyes, sin patria. Una bota en tu craneo a la que si le pides sentimientos te dice que tiene seres humanos
8
K
80
#15
sotillo
#6
Saqueadores de la peor ralea
0
K
11
#3
Sergio_ftv
Está por encima de derechas o de izquierda, esto va de justicia e injusticia mezclado con genocidio. La derecha está a favor de esta injusticia genocida y por eso desvía la atención hacia lo político, para deshumanizar al rival racial y religioso.
6
K
77
#2
dunachio
Ayer estuve yo de público en La Revuelta, y fue emocionante. Fue muy aplaudido y hasta se vio alguna bandera de Palestina en el público.
8
K
70
#1
Donlixo
De hecho lo está...lo que no lo está es de los paniaguados por Israel que tienen que salir a defender a su amo...
7
K
64
#9
el_Tupac
Es que en España no tenemos derecha. Tenemos fachas.
4
K
46
#12
akyrna
#9
Los fascistas nunca fueron expulsados del poder. Ahí siguen. Lo de menos es el PP.
3
K
31
#4
Moderdonia
Broncano hazme un Bizum para banderas de Palestina.
2
K
38
#13
Toponotomalasuerte
#4
con ese nick tiene que dártelo!! Si no te lo hace lo dices y le metemos.
1
K
23
#19
reivaj01
#13
Ya en la resistencia, cuando alguien aparecía con la bandera de Moderdonia, les mandaba a tomar por
**
con la excusa de que eran dos mundos distintos.
El Broncano se nos ha aburguesado pero los 3 fueron grandes:
.
0
K
12
#14
sotillo
#4
En los colegios públicos de Madrid están regalando las que Ayuso ha obligado a retirar bajo pena de multa
2
K
33
#18
Ludovicio
Pues no, no lo está.
Por definición la derecha no considera que todos los seres humanos seamos iguales y, por ello, se puede permitir defender un genocidio.
Además de los beneficios económicos que sacan de ello.
3
K
33
#5
Khadgar
A pesar de su nombre a la derecha no parece que le vayan mucho los derechos humanos.
1
K
23
#10
vicus.
*
Es que se da la casualidad de que en España la derecha es corrupta y no tienen moral, como en la mayoría de sitios, y se deben a quien les paga,que en este caso, están en nómina del sionismo, y nunca les verás morder la mano de quién les da de comer, como buenos perros que son.
0
K
20
#8
Imag0
El problemita es que sólo está por encima de izquierda, a la derecha se la trae al pairo...
1
K
18
#21
io1976
Así es, el problema es que hay muchos políticos y furcias mediáticas sin ética alguna que reciben mucho dinero de los mataniños sionistas.
0
K
10
#7
Cilantro
Por encima de la derecha y la izquierda sí que está, el problema precisamente es que no hay nada más bajo que la derecha.
1
K
10
#16
rauldebar
En condiciones normales, entre gente normal, que tiene sensibilidad humana, etc. deberia ser asi, los matices son a parte. Pero aqui esta claro que lo que dice uno el otro tiene que llevar la contraria como sea. Argumentos, ya se inventaran para justificar una opinion que ni es logica, ni humana, ni cristiana ni nada de nada. Es de inteligencia minima. No se trata de estar a favor o en contra de Palestina. El genocidio es el crimen incontestable
1
K
9
#17
j3j3j3j3
la derecha esta con Israel porque le saca tajada si no para rato se hubieran mojado el culo
0
K
7
#20
Natxelas_IV
El problema es que si algo no sirve para agitar la eterna lucha de los frentes políticos, no tiene el menor interés y desaparece del foco.
Por eso y porque Israel no va a cambiar un ápice las salvajadas que hace, piensen lo que piensen los españoles, me parece todo un absurdo.
0
K
7
#11
akyrna
«Es tan atroz que debería estar por encima de derechas o izquierdas»
Es que esto es ideal. Vaya pillada al PP. Los han dejado en la miseria.
0
K
6
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El Ppox no es mas que la expresion mas pura del capital sin alma, la plutocracia sin dios, sin leyes, sin patria. Una bota en tu craneo a la que si le pides sentimientos te dice que tiene seres humanos
El Broncano se nos ha aburguesado pero los 3 fueron grandes:
.
Por definición la derecha no considera que todos los seres humanos seamos iguales y, por ello, se puede permitir defender un genocidio.
Además de los beneficios económicos que sacan de ello.
Por eso y porque Israel no va a cambiar un ápice las salvajadas que hace, piensen lo que piensen los españoles, me parece todo un absurdo.
Es que esto es ideal. Vaya pillada al PP. Los han dejado en la miseria.