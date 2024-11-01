edición general
20 meneos
20 clics
El campo de fútbol donde juegan niños palestinos que Israel amenaza con demoler en Cisjordania pese a la presión internacional

El campo de fútbol donde juegan niños palestinos que Israel amenaza con demoler en Cisjordania pese a la presión internacional

Un club de fútbol infantil palestino en la Cisjordania ocupada se enfrenta a una demolición inminente a pesar de una campaña internacional para salvarlo. Sus partidarios afirman que ofrece una oportunidad deportiva única para los jóvenes jugadores palestinos. Sin embargo, Israel insiste en que fue construido sin los permisos necesarios. En esta tierra profundamente dividida, son muchos los motivos de disputa; desde la identidad y las creencias de las personas que viven aquí, hasta cada centímetro del territorio que pisan.

| etiquetas: cisjordania , niños , fútbol
16 4 0 K 161 actualidad
5 comentarios
16 4 0 K 161 actualidad
#2 kaos_subversivo *
Sin permisos, dicen los muy hijos de puta...
2 K 36
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#2 Un buen misil se merecen estos niños que juegan en un campo de fútbol edificado sin permiso, qué abuso.
0 K 14
ewok #4 ewok
A ver qué dice el Premio FIFA de la Paz.
0 K 12
sotillo #1 sotillo
Genocida y saqueadores contra niños del barrio
0 K 11
#5 carraxe *
¿Qué presión internacional, si están todos a sueldo de los sionistas? La BBC, los primeros a sueldo, como ya se demostró varias veces.

No me digas más, la UE amenaza con emitir un comunicado
0 K 7

menéame