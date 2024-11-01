El campo de fútbol donde juegan niños palestinos que Israel amenaza con demoler en Cisjordania pese a la presión internacional

Un club de fútbol infantil palestino en la Cisjordania ocupada se enfrenta a una demolición inminente a pesar de una campaña internacional para salvarlo. Sus partidarios afirman que ofrece una oportunidad deportiva única para los jóvenes jugadores palestinos. Sin embargo, Israel insiste en que fue construido sin los permisos necesarios. En esta tierra profundamente dividida, son muchos los motivos de disputa; desde la identidad y las creencias de las personas que viven aquí, hasta cada centímetro del territorio que pisan.