edición general
3 meneos
5 clics
El campo asturiano, en guerra contra el acuerdo comercial con Mercosur

El campo asturiano, en guerra contra el acuerdo comercial con Mercosur

La gran tractorada convocada por los sindicatos URA, USAGA, COAG y ASAJA sale de La Pixarra para recorrer las calles de Oviedo

| etiquetas: campo , asturiano , ura , usaga , coag , asaja , mercosur , oviedo
2 1 0 K 31 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 31 actualidad

menéame