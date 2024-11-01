·
meneos
La campaña "QuitGPT" insta a las personas a cancelar sus suscripciones a ChatGPT
Los responsables de OpenAI, la compañía tras el desarrollo de ChatGPT, han donado millones de dólares a MAGA Inc., y su tecnología es usada por el ICE.
actualidad
9 comentarios
actualidad
#1
Graco
Me pasé a Gemini. No creo que Google sea capaz de algo así
2
K
28
#2
Toponotomalasuerte
#1
pasate a Deep seek, así los genocidas se meten su mierda por el culo.
3
K
24
#6
snubbe
#1
Por lo menos con google no tendras giros de guión: En esta casa siempre se ha comerciado con los datos de la gente.
1
K
19
#8
LaInsistencia
*
#1
#4
Tienes Kimi, Qwen y Deepseek en oriente, y Mistral en Europa. Las cuatro tienen IAs potentes y con capacidades muy similares (Mistral se centra en modelos mas pequeños, para tareas de agente, las demas pueden comerle la tostada a ChatGPT en cualquier tarea si haces bien el prompt). No hace falta que uses algo directamente
coaccionable
influenciable por Trump, y algunas son hasta local ollama friendly con relativamente poco hardware.
0
K
6
#9
tdgwho
#8
Estás tu que me importa todo eso. Lo que se mira ahí es lo que produce cada euro que gaste en la subcripción o via API.
Si codex es mejor que todos esos que has dicho... nada mas importa.
0
K
10
#3
txirrindulari
Kimi.com
Mistral.ai
2
K
20
#4
calde
#3
Qué son? Opciones no yankees?
0
K
11
#5
Herumel
#3
Otra Europea:
lumo.proton.me
2
K
18
#7
amlluch
Me acabo de dar de baja. Estaba ya hace tiempo pensando en Antropic... pues lo han conseguido.
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
