La campaña "QuitGPT" insta a las personas a cancelar sus suscripciones a ChatGPT

Los responsables de OpenAI, la compañía tras el desarrollo de ChatGPT, han donado millones de dólares a MAGA Inc., y su tecnología es usada por el ICE.

Graco #1 Graco
Me pasé a Gemini. No creo que Google sea capaz de algo así :troll:
#2 Toponotomalasuerte
#1 pasate a Deep seek, así los genocidas se meten su mierda por el culo.
#6 snubbe
#1 Por lo menos con google no tendras giros de guión: En esta casa siempre se ha comerciado con los datos de la gente.
LaInsistencia #8 LaInsistencia *
#1 #4 Tienes Kimi, Qwen y Deepseek en oriente, y Mistral en Europa. Las cuatro tienen IAs potentes y con capacidades muy similares (Mistral se centra en modelos mas pequeños, para tareas de agente, las demas pueden comerle la tostada a ChatGPT en cualquier tarea si haces bien el prompt). No hace falta que uses algo directamente coaccionable influenciable por Trump, y algunas son hasta local ollama friendly con relativamente poco hardware.
tdgwho #9 tdgwho
#8 Estás tu que me importa todo eso. Lo que se mira ahí es lo que produce cada euro que gaste en la subcripción o via API.

Si codex es mejor que todos esos que has dicho... nada mas importa.
txirrindulari #3 txirrindulari
Kimi.com
Mistral.ai
calde #4 calde
#3 Qué son? Opciones no yankees?
Herumel #5 Herumel
#3 Otra Europea: lumo.proton.me
#7 amlluch
Me acabo de dar de baja. Estaba ya hace tiempo pensando en Antropic... pues lo han conseguido.
