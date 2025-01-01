edición general
La campaña publicitaria del chef que legitima a Israel

Fotografiarse con los líderes israelíes es otorgarles legitimidad mientras cometen un genocidio. Cuando mataron a los voluntarios, el propio Andrés pidió a Israel que dejase de usar la comida, el hambre, como arma de guerra. Un año y pico después, fotografiándose con los responsables del asesinato, con los artífices del genocidio, con sonrisas y gestos amables, pretende retomar su campaña publicitaria en Gaza, con el hambre como telón de fondo, con el arma de guerra que tanto criticó como atrezzo de su campaña.

6 comentarios
ipanies
Hay quien no tiene escrúpulos ni vergüenza en hacer lo que sea con tal de seguir en lo que ellos creen que es "la cumbre" del éxito. Son de una calaña muy especial y este es un claro ejemplo.
3 K 71
Sir
Esto demuestra que tanto el chef como los genocidas se necesitan el uno al otro para la prosperidad de su “negocio”.
4 K 58
Hombre_de_Estado
No soy nada fan de Público, pero en este caso da en el clavo. Es suma: el efecto neto de lo que hace José Andrés es negativo para los gazatíes.

Desgraciadamente, abunda la gente de pensamiento débil inpacaz de ver algo tan obvio. Se atascan con el "pero quizá así, pese a todo, puede ayudar a miles de gazatíes...".

Pues no, en en este caso no funciona así la cosa. Líderes israelíes ya han dicho explícitamente que quieren provocar otra Nabka, que es necesaria para que…   » ver todo el comentario
2 K 51
Verdaderofalso
Estos son mis principios y si no, tengo otros.

Todo por la pasta.
0 K 20
pirat
No sorprende de un buen converso al materialismo yanki, la pela es la pela. Yo le calé desde el principio pero aún hay quien no lo quiere ver y se cree que es guay.
Como dicen por ahí arriba, este tipo de personajes perjudican a la población.
Lo que llamaban "reaccionario" intentando frenar avances sociales y consolidando el feudalismo opresor de las empresas y el capital... y encima quieren que les estemos agradecidos.
0 K 7
repix
Este tío siempre fue una mierda.
0 K 6

