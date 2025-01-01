La campaña publicitaria del chef que legitima a Israel

Fotografiarse con los líderes israelíes es otorgarles legitimidad mientras cometen un genocidio. Cuando mataron a los voluntarios, el propio Andrés pidió a Israel que dejase de usar la comida, el hambre, como arma de guerra. Un año y pico después, fotografiándose con los responsables del asesinato, con los artífices del genocidio, con sonrisas y gestos amables, pretende retomar su campaña publicitaria en Gaza, con el hambre como telón de fondo, con el arma de guerra que tanto criticó como atrezzo de su campaña.