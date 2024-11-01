Una campaña que lucha por existir

Solo hay alguien a quien realmente le interesa que una campaña electoral sea plana: quien ya está en el poder, quien no quiere que nada cambie. En el caso de Podemos, Ángel Llamas ha conseguido hacerse hueco en la conversación con acciones de carácter claramente performativo, como sacar un camión a circular por las calles de Valladolid bajo el lema «Demoliciones Mañueco», criticando la privatización de servicios públicos. Sin embargo, lo que más viralidad le ha proporcionado ha sido su intervención en RTV Castilla y León criticando a la propia