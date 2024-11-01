edición general
Una campaña que lucha por existir

Solo hay alguien a quien realmente le interesa que una campaña electoral sea plana: quien ya está en el poder, quien no quiere que nada cambie. En el caso de Podemos, Ángel Llamas ha conseguido hacerse hueco en la conversación con acciones de carácter claramente performativo, como sacar un camión a circular por las calles de Valladolid bajo el lema «Demoliciones Mañueco», criticando la privatización de servicios públicos. Sin embargo, lo que más viralidad le ha proporcionado ha sido su intervención en RTV Castilla y León criticando a la propia

| etiquetas: castilla , leon , campaña , electoral , 2026 , podemos , iu , marina , etxebarria
Harkon #1 Harkon
"...cadena en directo. Ese tipo de escenas (decir en la televisión pública que habría que desprivatizarla) azuza directamente las emociones y funciona muy bien en redes sociales. Podemos conoce bien esa lógica. Es, en buena medida, una escuela heredada de Pablo Iglesias: generar momentos televisivos que después circulen con fuerza en el ecosistema digital.

El caso de Izquierda Unida es mucho más complejo, ya que entra en la conversación no tanto por acciones propias como por la

Harkon #2 Harkon
Lo de la campaña de odio contra Marina Etxebarría es para hacerselo mirar, luego que si somos tolerantes en este país.
