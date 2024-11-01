La campaña de exterminio de Israel llega a la mayor ciudad de Gaza: “No nos olvidéis”

En Ciudad de Gaza, el último núcleo urbano de la Franja, vivían cerca de un millón de palestinos. Ahora, decenas de miles están huyendo, pero no tienen adonde ir. Desde entonces, las fuerzas israelíes han ido estrechando el cerco sobre la ciudad, empujando a sus habitantes hacia el oeste a cañonazos y con amenazas. La semana pasada el Ejército israelí ordenó la evacuación de toda la urbe, advirtiendo a los residentes de que el tiempo para escapar y ponerse a salvo se agotaba. Pero muchos saben que ningún lugar en la Franja es seguro y que, si