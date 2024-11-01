edición general
Los caminos que conectan la biodiversidad

Los corredores biológicos permiten paliar la pérdida de biodiversidad provocada por el ser humano con desarrollos urbanísticos o trazados viales que han supuesto la fragmentación de numerosos hábitats naturales.

