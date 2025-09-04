Los cambios a SNAP comienzan y millones de estadounidenses pierden sus ayudas para comprar alimentos

El SNAP ha funcionado históricamente como una asociación entre el gobierno y la industria alimentaria para garantizar el acceso a la nutrición básica. Las reducciones actuales debilitan esa red de seguridad, dejando a millones de personas con menos opciones y más vulnerables al aumento de los costos de los alimentos. Para los hogares, los efectos son inmediatos. Más de dos millones de estadounidenses ya han perdido sus prestaciones este mes, y otros millones se enfrentan a una reducción de las ayudas o a nuevos obstáculos administrativos para