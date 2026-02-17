El cambio climático intensificó un 21% las lluvias en la dana de Valencia; ¿y en Grazalema?

Un nuevo estudio de atribución, publicado en Nature Communications, concluye que el cambio climático de origen humano intensificó la dana que devastó Valencia en octubre de 2024. La investigación, liderada por Carlos Calvo-Sancho (Universidad de Valladolid) junto a científicos del CSIC, Aemet y centros internacionales, simuló el episodio a resolución kilométrica bajo dos escenarios: las condiciones climáticas actuales y un mundo preindustrial.