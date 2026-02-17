edición general
El cambio climático intensificó un 21% las lluvias en la dana de Valencia; ¿y en Grazalema?

Un nuevo estudio de atribución, publicado en Nature Communications, concluye que el cambio climático de origen humano intensificó la dana que devastó Valencia en octubre de 2024. La investigación, liderada por Carlos Calvo-Sancho (Universidad de Valladolid) junto a científicos del CSIC, Aemet y centros internacionales, simuló el episodio a resolución kilométrica bajo dos escenarios: las condiciones climáticas actuales y un mundo preindustrial.

dana , valencia , cambio climatico
2 comentarios
Noeschachi #1 Noeschachi
El enlace al estudio en el artículo lleva a un paper sobre obesidad y CRISPR? :shit:
Aun quedan becarios en el mundo postGPT
celyo #2 celyo *
#1 lo he encontrado

www.nature.com/articles/s41467-026-68929-9

no me había percatado del fallo
