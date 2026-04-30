El cambio climático es inevitable y una consecuencia natural de la vida

Todo organismo vivo compite por los recursos con el resto de organismos vivos siguiendo una sencilla regla también aplicada a humanos.

Yo contra mi hermano. Yo y mi hermano contra mi primo, yo mi hermano y mi primo contra los demás.

Esta regla es inherente a la vida y se refleja claramente en el capitalismo y las organizaciones y estructuras humanas.

Yo, Familia, Ciudad, Comunidad, Pais, Religion, etc...

El individuo o grupo que tenga mas energía/recursos, sera capaz de sobrevivir con mayor facilidad que los que no tenga acceso a ellos.

Esto nos deja lo siguiente:

Las necesidades energéticas son infinitas. Producir mas electricidad con renovables no reduce el precio ni disminuye la demanda mas que de forma temporal. El petroleo y el carbón no van a dejar de quemarse porque siempre habrá comprador de esa electricidad. El petroleo/carbón que se quema es CO2 atrapado en el subsuelo que se libera al aire. Plantar arboles no sirve de nada, los arboles al morir y pudrirse vuelven a liberar el CO2 atrapado.

La única solución posible, es eliminar por completo nuestros instintos mas básicos y alcanzar un acuerdo sobre la cantidad de energía que puede consumir cada habitante o país y no permitir a aquellos que no lo limiten el hacerlo, antes de que sea mas fuertes que los que si cumplen esa norma.

I.E. Algo similar a limitar artificialmente las necesidades energéticas. X KW por habitante y X KW por superficie de país.

Y el problema es que no se pueden eliminar los instintos mas básicos que dan lugar a nuestra supervivencia, podemos verlo claramente en el "no tener sexo" de los curas. Siglos intentándolo sin éxito.