El cambio climático era esto: Juegos Olímpicos de invierno en tirantes

La imagen de un esquiador de fondo compitiendo en camiseta ilustra cómo avanza la amenaza del calentamiento global en las montañas: temperaturas cercanas al deshielo, menos días con nieve y mantos blancos menos espesos ponen en riesgo todas las cumbres, olímpicas o no.
| etiquetas: cambio climático , juegos olímpicos , deporte
A lo mejor hasta hace unos años en los Alpes, no, pero en Sierra Nevada y en el Teide.... Sí que no es raro en determinadas condiciones que no haga frío en la nieve.... Eso sí, luego llega una nube, sopla un poco de viento, te metes en la sombra o se pone el Sol y te congelas.