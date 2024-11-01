edición general
El cambio climático era esto: Juegos Olímpicos de invierno en tirantes

El cambio climático era esto: Juegos Olímpicos de invierno en tirantes

La imagen de un esquiador de fondo compitiendo en camiseta ilustra cómo avanza la amenaza del calentamiento global en las montañas: temperaturas cercanas al deshielo, menos días con nieve y mantos blancos menos espesos ponen en riesgo todas las cumbres, olímpicas o no.

etiquetas: cambio climático , juegos olímpicos , deporte
2 comentarios
Guanarteme #1 Guanarteme
A ver, al sol del mediodía y sin viento y más si estás haciendo ejercicio, puede hacer una temperatura hasta agradable en la nieve, que se puede estar en manga corta.

A lo mejor hasta hace unos años en los Alpes, no, pero en Sierra Nevada y en el Teide.... Sí que no es raro en determinadas condiciones que no haga frío en la nieve.... Eso sí, luego llega una nube, sopla un poco de viento, te metes en la sombra o se pone el Sol y te congelas.
madeagle #2 madeagle
Sin entrar a polemizar sobre si el cambio climatico es verdad o una conspiracion de las elites, el que ha escrito esto no ha esquiado en su puta vida y no tiene ni idea
