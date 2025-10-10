edición general
Cambiar una tonelada de cocaína incautada por leche en polvo: una decena de funcionarios pone en llamas a la Fiscalía en México

Todo parecía estar en orden y seguir los pasos habituales. La Fiscalía General de la República (FGR) había decomisado en el Estado de Guerrero una tonelada de cocaína al crimen organizado. Como marca la ley, la droga tenía que ser incinerada. Sin embargo, un grupo de funcionarios sustituyó el cargamento de cocaína por leche en polvo y eso fue lo que ardió en el fuego. La maniobra fue descubierta y hace unas semanas la Fiscalía destituyó y denunció a una decena de funcionarios, entre ellos al contralor de la dependencia, Arturo Serrano Meneses,

Ferran #2 Ferran
Ya les vale quemar 800 kilos de leche en polvo.
2 K 33
juliusK #4 juliusK
#2 o 400, si.
0 K 7
reivaj01 #5 reivaj01
#4 Vamos a proceder a analizar químicamente los 200 kilos de leche en polvo que nos han llegado.
0 K 13
#3 ezabarte
Comentando el informe del fiscal Navajas (Gipuzkoa, 1989)
x.com/outsidersesp/status/1733563973511917711
0 K 7
riazor97 #1 riazor97
Sin comentarios
0 K 6

