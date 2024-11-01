edición general
Cámara de Representantes de EE. UU. respalda intento de bloquear aranceles a Canadá en represalia a Trump (Eng)

Los republicanos se unen a los demócratas para oponerse a la emergencia nacional que el presidente de EE. UU. declaró para imponer aranceles

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo *
"La Cámara de Representantes votó el miércoles echar atras los aranceles de Donald Trump a Canadá, una rara aunque en gran medida simbólica reprimenda a la agenda de la Casa Blanca, ya que los republicanos se unieron a los demócratas pese a las objeciones de los líderes del Partido Republicano.

El recuento, 219-211, fue una de las primeras veces que la Cámara, controlada por republicanos, confrontó al presidente por una política distintiva.

La resolución busca poner fin a la emergencia…
