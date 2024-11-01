·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
16523
clics
Peter acabó con Podemos
7288
clics
Esto debería estar prohibido
10553
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
4731
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
5035
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
más votadas
505
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
613
La sanidad privada hace caja: Sube tarifas y expulsa a los pacientes mayores o con enfermedades crónicas
384
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
446
El Gobierno de Ayuso anuncia que llevará a los tribunales la ley que pretende limitar la privatización sanitaria, que aún no está aprobada
460
La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
10
clics
Cámara de Representantes de EE. UU. respalda intento de bloquear aranceles a Canadá en represalia a Trump (Eng)
Los republicanos se unen a los demócratas para oponerse a la emergencia nacional que el presidente de EE. UU. declaró para imponer aranceles
|
etiquetas
:
eeuu
,
congreso
,
bloquea
,
aranceles
,
trump
,
canada
4
1
0
K
57
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
57
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Atusateelpelo
*
"La Cámara de Representantes votó el miércoles echar atras los aranceles de Donald Trump a Canadá, una rara aunque en gran medida simbólica reprimenda a la agenda de la Casa Blanca, ya que los republicanos se unieron a los demócratas pese a las objeciones de los líderes del Partido Republicano.
El recuento, 219-211, fue una de las primeras veces que la Cámara, controlada por republicanos, confrontó al presidente por una política distintiva.
La resolución busca poner fin a la emergencia…
» ver todo el comentario
1
K
32
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El recuento, 219-211, fue una de las primeras veces que la Cámara, controlada por republicanos, confrontó al presidente por una política distintiva.
La resolución busca poner fin a la emergencia… » ver todo el comentario