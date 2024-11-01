edición general
La Cámara de Representantes aprueba la reforma electoral propuesta por Trump y envía el proyecto al Senado

La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, ha aprobado este miércoles el proyecto de ley electoral a propuesta del partido del presidente Donald Trump, que pretende implementar nuevos requisitos para que los ciudadanos puedan registrarse y ejercer su derecho a voto.

4 comentarios
themarquesito #3 themarquesito
La ley SAVE no es otra cosa que supresión de votantes, un clásico del Partido Republicano.
Obligar a presentar documentos que acrediten la ciudadanía al registrarse para votar es añadir una complicación burocrática para poner coto a un problema que ni siquiera existe. Hay tres documentos que permiten acreditar la ciudadanía: pasaporte, documento que lo posee un 40% de la población; certificado de nacimiento, que si lo has perdido tienes que ir al hospital donde naciste a pedir un duplicado; o…   » ver todo el comentario
Tito_Keith #4 Tito_Keith
#3 además de que el estudiante y el armado suelen votar cosas diferentes independientemente de su raza
ipanies #1 ipanies
La democracia es válida para esta gente solo si ganan ellos, si no, está mal y hay que modificarla o derogarla.
La mini trumpeta madrileña pronto imitará a su referente y Feijóo y Abascal la seguirán como perritos falderos.
Como dice el nuevo himno del PP... Vamos a volver al 36, pero yo creo que será antes, entre el 27 y 29.
WcPC #2 WcPC
Pasará la ley y cuando gobierne un demócrata (si vuelve a gobernar) no cambiará la ley, porque intentará que les beneficie a ellos.
El problema de USA no es Trump, Trump es UNO de los problemas, el problema principal es un sistema político que no soporta a la democracia.
