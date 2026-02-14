El calvario de Salma en la casa de los horrores de Murcia: “Le había dicho dónde pensaba enterrarla”

Nunca la dejaba sola. Alberto S. M., conocido como El Coleta, no salía de la casa de huerta en la pedanía murciana de San José de la Vega en la que tuvo retenida a quien fue su pareja durante 22 meses. Ni siquiera pisaba la calle para hacer la compra y, cuando se iba a dormir, normalmente después de golpearla o de violarla, la dejaba maniatada y encerrada en el baño. Este es el durísimo testimonio que Salma, de 38 años y origen marroquí, se disponía a relatar este viernes en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia.