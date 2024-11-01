edición general
La 'casa de los horrores' de Murcia: así era la vivienda de la que Salma logró huir tras casi 700 días secuestrada

La mujer desapareció el 1 de abril de 2024 y ha permanecido retenida en un inmueble de San José de la Vega, donde fue agredida física y sexualmente.

